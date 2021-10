Fábio Fortes volta a ser opção

Fábio Fortes está de regresso aos treinou da Académica. Depois de um processo longo, ditado por um diferendo na interpretação clínica do jogador, que o afastou dos treinos e da competição, tal como, de resto, Record noticiou, o atacante recebeu esta quarta-feira a notícia que mais queria ouvir: já pode treinar e jogar.





Esta decisão surge após o centro de medicina desportiva emitir um relatório com parecer favorável à possibilidade de Fábio Fortes voltar a treinar, contrariando versões iniciais de que um problema cardíaco inviabilizava o futuro do jogador no contexto de alto rendimento.Numa altura em que desportivamente a Briosa passa por dificuldades históricas – a equipa ainda não venceu qualquer jogo esta temporada e está em último lugar na 2ª Liga -, esta é uma boa notícia também para João Carlos Pereira, técnico que ganha, assim, um importante reforço para o ataque, onde João Carlos e Dani têm sido as únicas soluções.A semana da Académica tem sido atribulada, com o aumentar da contestação por parte dos adeptos perante os maus resultados da equipa. Várias tarjas foram colocadas junto da Academia Briosa XXI, exigindo a marcação de uma Assembleia-Geral e de eleições. Esta terça-feira foi anunciada a marcação de uma reunião magna de associados, agendada para o próximo dia 19 de novembro, a partir das 20h30.