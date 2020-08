Fábio Vianna aponta o caminho à Académica

Fábio Vianna está certo de que esta será uma época marcante na sua carreira. O jovem, de 21 anos, prepara-se para se estrear nos campeonatos profissionais depois de duas épocas ao serviço dos sub-23 e da equipa B do Sp. Braga.

Agora em Coimbra a ambição é imensa. “Vai ser uma época muito boa para mim. Há jogadores mais velhos e vou, certamente, aprender com eles. É uma Liga bastante complicada, longa e com grandes equipas”, analisou o lateral-esquerdo, apontando o caminho do sucesso: “Espero um campeonato muito difícil e há vários candidatos à subida. A Académica, pela sua história e grandeza, é sempre candidata, mas temos de pensar jogo a jogo, trabalhando arduamente durante a semana para entrar sempre a pensar em ganhar.”