Filho de Drogba assinou pela Académica em outubro e desapareceu em janeiro

Chegou, quase não jogou e… desapareceu. Esta é a história da passagem de Isaac, filho de Didier Drogba, por Portugal.Tal comonoticiou no início de novembro, Isaac Drobga, de 21 anos, assinou pela Académica em outubro, tendo sido inserido na equipa de sub-23. A verdade é que a adaptação foi mais difícil do que inicialmente se supôs, o que, aliado a uma lesão, fez com que não se estreasse sequer na equipa que disputa a Liga Revelação, pelo comando do treinador Miguel Carvalho.Sem o destaque que, por certo, esperaria, o filho do astro costa-marfinense pediu autorização para se deslocar a França, para, supostamente, realizar exames escolares, mas a verdade é que nunca mais voltou a Coimbra. Segundoapurou, o jogador, já em França, ainda contactou com elementos da equipa técnica dos estudantes, afirmando que estava disposto a regressar, o que… nunca aconteceu.Visto como um jogador com potencial, mas pouco empenhado em demonstrar o talento que possuía, o avançado chegou a Portugal com o peso de quem transporta um apelido de dimensão mundial, mas partiu com apenas dois jogos disputados pela equipa B da Académica, que disputa o campeonato distrital da Associação de Futebol de Coimbra.