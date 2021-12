Golo de Fábio Fortes eleito o melhor dos meses de outubro e novembro na Liga Sabseg

Fábio Fortes foi esta sexta-feira eleito o autor do golo dos meses de outubro e novembro na Liga Sabseg, pela finalização apontada na derrota por 1-2 da Académica de Coimbra na receção ao Nacional, em jogo a contar para a 10.ª jornada da segunda divisão portuguesa de futebol.O tento do avançado português, já no período de descontos da partida disputada no Estádio Cidade de Coimbra, recolheu a preferência dos adeptos, conquistando o galardão referente à distinção. O golo de Fábio Fortes superou a concorrência de Loide Augusto e Elves Baldé (Farense), Joca (Rio Ave), João Camacho (Nacional) e Platiny (Chaves).