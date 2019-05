Guima reforça polacos do Lodzki

O médio Ricardo Guimarães, mais conhecido por Guima, que esteve ao serviço da Académica por empréstimo do Sporting durante duas temporadas, é reforço dos polacos do Lodzki com um contrato assinado por três anos, anunciou o clube polaco na sua conta oficial Twitter.





O jogador, de 23 anos, passou pelo Taboeira e Oliveirense e só jogou na equipa B do Sporting na temporada 2016/17: disputou 32 jogos e apontou 2 golos. Tinha contrato até ao final desta época.Esta época, pela Académica, o médio fez 18 jogos e duas assistências.