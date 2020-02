Hugo Almeida anuncia fim da carreira: «Recordo os bons momentos, todo o suor que derramei»

Hugo Almeida, de 35 anos, anunciou esta quinta-feira o fim da sua carreira. Em conferência de imprensa, na qual recebeu uma camisola autografada pelo plantel da Académica, o capitão dos estudantes não escondeu a emoção.





"O dia que os jogadores nunca querem chegou. Penso que este é o momento certo para colocar um ponto final na minha carreira como futebolista e passar a dedicar-me exclusivamente à minha recente carreira como treinador", anunciou o antigo avançado que jogou em sete países europeus e foi internacional A pela seleção portuguesa, tendo apontado 192 golos em 596 jogos da sua carreira."Tenho bastante orgulho na carreira que tive. Há momentos bons e momentos maus, mas acima de tudo recordo todos os bons momentos que passei, todo o suor que derramei para conquistar esta minha carreira. Sem o trabalho e a dedicação não era possível a carreira que tive", afirmou emocionado."Foi uma longa carreira, passei por vários países e experiências, o que faz de mim um homem melhor, com ideias diferentes para o futebol. Tive o privilégio de jogar em países muçulmanos, em que o futebol é vivido com muita alegria, com muita expectativa e tive treinadores que me marcaram bastante, como Mourinho [no FC Porto] e Tomas Schaaft [Werder Bremen], aos quais espero agora retribuir com o meu trabalho", disse.Hugo Almeida, que inicia uma nova etapa como treinador da equipa de sub-23 da Briosa, avaliou ainda o atual momento da equipa principal dos estudantes. "O ano passado não conseguimos atingir os nossos objetivos, estivemos perto, mas este ano estamos perto outra vez. Há muito campeonato pela frente e toda a gente sabe o que é a 2.ª Liga, os lá de cima tropeçam... O grupo está bem, tem vindo a subir. Sinto o grupo bastante confiante, espero que no final estejamos cá para festejar. Tenho muito orgulho neste grupo, dão tudo o que têm".