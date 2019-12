Hugo Almeida árbitro em jogo de miúdos

Hugo Almeida assumiu este fim de semana um papel diferente dentro de campo. Com uma carreira recheada de jogos e muitos golos, o internacional português entrou no relvado para ser… árbitro.

Tudo aconteceu num encontro do campeonato distrital de infantis, entre a Académica e o Condeixa, jogo que devia ter sido realizado no dia 21, mas que por causa da tempestade que inundou a Academia Briosa XXI foi remarcado para este fim de semana. Talvez por causa dessa troca, e pelo facto de jogo ter passado para o recinto do Condeixa, a equipa de arbitragem nomeada acabou por não comparecer e foi necessário um voluntário. Hugo Almeida acabou por se oferecer e, diga-se, rubricou exibição "segura e convincente", segundo várias testemunhas que assistiram ao encontro. Hugo Almeida não estava ali por acaso. Na verdade, o avançado, de 35 anos, está também a tirar o curso de treinador e, por isso, acompanha a equipa de sub-13 da Briosa enquanto estagiário.

Depois disso, o atacante voltou a vestir a camisola de jogador e ainda foi a tempo de ajudar a equipa principal da Académica na vitória (4-3) sobre a UD Oliveirense. A experiência enquanto árbitro parece ter ficado para trás, mas como em tudo na vida… o futuro o dirá.