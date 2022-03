Hugo Almeida orienta a Académica

Hugo Almeida é, pelo menos por agora, o novo treinador da Académica. Depois da saída de Pedro Duarte, que na manhã desta quinta-feira acertou a rescisão de contrato, apenas pouco mais de três meses depois de ter chegado a Coimbra, a direção academista reuniu com Hugo Almeida, entregando-lhe a difícil missão de preparar o próximo jogo, diante do FC Porto B, naquela que é mais uma final para os estudantes, que estão no último lugar da tabela classificativa.Ao queapurou, a hipótese de Hugo Almeida ficar até final da temporada está em cima da mesa, não havendo, porém, uma decisão definitiva sobre este tema. Recorde-se o ex-internacional português, de 37 anos, era, até agora, adjunto de Pedro Duarte, depois de ter começado a temporada com Miguel Carvalho, ao serviço da equipa de sub-23 da Briosa.