João Alves castiga Zé Paulo

O avançado Zé Paulo está afastado do grupo de trabalho da Académica, por decisão da direção e da equipa técnica. Ao quesabe, João Alves não terá gostado de uma atitude do jogador durante o treino de quinta-feira, discussão que terá terminado mesmo com a ‘expulsão’ do atacante do relvado.Esta sexta-feira o jogador não participou no treino matinal, tendo sido informado de que deveria comparecer nos trabalhos da equipa de sub-23 dos estudantes, algo que aconteceu durante a tarde, com o atleta a treinar-se sob as ordens de Dário Monteiro e Pedro Marques Santos.Os próximos dias dirão se a direção da formação academista e a equipa técnica perdoam o jogador, reintegrando-o na equipa principal, ou se esta ‘despromoção’ vai continuar.