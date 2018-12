João Alves desconfiado do FC Porto B

João Alves rejeita a ideia de ter preparado o jogo de hoje, com o FC Porto B, olhando para o lugar dos dragões na classificação. Segundo o técnico academista, o último colocado do campeonato está recheado de bons jogadores e, por isso, todos os cuidados serão poucos na visita ao Olival."Estou desconfiando sobre este jogo. Por isso, acho que temos de pensar em nós próprios e no que podemos fazer. O FC Porto é um clube grande, que tem bons jogadores em todas as suas equipas. O lugar que ocupa não mexe com o meu pensamento. Se estivessem em primeiro, segundo ou terceiro, pensaria o mesmo. Os jogadores estão avisados para isso", defendeu, certo de que a Briosa terá de sofrer para ficar com os três pontos. "A Académica terá de mandar no jogo e ir para cima do adversário quando tiver bola, mas também terá de suportar a pressão do FC Porto B quando eles vierem para cima de nós", sublinhou.Refira-se que João Alves terá de mexer no onze, uma vez que Peçanha, lesionado, é baixa certa para a visita ao reduto dos dragões. Assim, Ricardo Moura será o escolhido para a baliza dos estudantes.O FC Porto B continua a tentar entrar num ciclo positivo de resultados que permitam à equipa abandonar o último lugar da tabela. "Temo-nos treinado bem e todos têm dado o seu melhor. Queremos muito ganhar este jogo e vamos dar tudo para o conseguir. A qualidade está cá, mas por vezes tem-nos faltado aquela pontinha de sorte", referiu o médio Moreto Cassamá ao site do FC Porto.Os jovens comandados por Rui Barros estão avisados para as dificuldades que irão enfrentar frente a um rival mais experiente. "Esperamos um jogo difícil frente a uma equipa experiente, que já esteve na 1ª Liga. Vamos entrar concentrados e preparados para o que aí vem", acrescentou Cassamá.