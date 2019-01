João Alves e saída de Rui Vitória: «Mágoa e pena por este desfecho»

À margem da vitória da Académica sobre o Cova da Piedade, por 3-0, o técnico da Briosa foi convidado a comentar a saída de Rui Vitória do comando técnico do Benfica. João Alves, com um passado longo de ligação aos encarnados, não escondeu a desilusão por tudo o que aconteceu nos últimos meses, visando também o comportamento de outro treinador: Jorge Jesus."Rui Vitória é um colega de profissão. Falarei enquanto profissional e treinador. Houve muita gente que teve um comportamento incorreto com o Rui Vitória. Quando somos treinadores temos de saber respeitar. Da parte do Benfica houve quem não estivesse bem e o próprio Jorge Jesus devia ter tido outro comportamento e não dar aso a especulações", frisou o Luvas Pretas, mostrando-se solidário com o técnico que esta semana abandonou os encarnados. "Sinto mágoa e pena por este desfecho. O Rui Vitória sabe estar no futebol de forma correta e envio-lhe um forte abraço solidário", sublinhou.