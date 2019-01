João Alves identifica mais argumentos

Com a certeza de que ainda há muito caminho a percorrer, o técnico João Alves acredita que a equipa pode hoje, diante do Cova da Piedade, dar mais um passo rumo ao topo da tabela. "Queremos continuar a nossa caminhada no sentido positivo. Antevejo um jogo difícil, no qual temos essencialmente de nos preocupar connosco e ir à luta", sublinhou o treinador academista.

"Cada vez mais as coisas saem com naturalidade. Os jogadores já sentem que são capazes de jogar bem e que têm condições para ganhar. Esta é outra Académica", elogiou, explicando o seu otimismo. "Esta equipa vai para dentro de campo com argumentos para ganhar. Sabemos que não vamos vencer sempre, tal como os outros também não o farão, mas temos melhores argumentos", frisou.

Sem o lesionado Brendon, que tem pela frente uma paragem de algumas semanas; e com o Jean Filipe castigado, Nélson Pedroso e Traquina devem ser titulares. São mudanças forçadas que não retiram a confiança a João Alves. "Queria ter todos disponíveis, mas é desta forma que teremos de ir à luta. Nestas alturas, temos de puxar pelo engenho e arranjar solução. Ainda não decidi quem vai jogar, mas sei que vamos entrar com onze. Nos momentos de dificuldade é que vamos buscar força. É isso que quero", defendeu.