João Alves: «Não vamos jogar para o pontinho»

João Alves não tem dúvida: a Académica vai à Covilhã para lutar pelos três pontos. "Se vamos lutar pelo pontinho? Não. Cada treinador tem as suas ideias e eu fui formado num clube [n.d.r. Benfica] que me obrigou a pensar sempre que os jogos são para ganhar. Isso marca a minha carreira e a personalidade desportiva. Respeitamos muito o Sp. Covilhã, mas vamos com o objetivo, a confiança e o otimismo de podermos ganhar o jogo", sublinhou o técnico, comentando, também, o castigo dado a Zé Paulo, jogador que foi expulso do treino de quinta-feira e colocado a treinar com a equipa de sub-23."São coisas que acontecem em todas as equipas, umas são mais fechadas e isso pode passar despercebido. Aqui não temos esse problema e foi algo que se tornou público e não há nada para esconder. Há regras que têm de ser cumpridas e haver disciplina é para mim fundamental. A partir daqui é um assunto que transitou para a Direção do clube", frisou.Recorde-se que na Covilhã João Alves não poderá contar com Guima, expulso no último jogo, devendo promover o regresso de Djoussé à titularidade.