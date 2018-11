João Alves: «O caminho para conquistar pontos é este»

João Alves está confiante. A derrota em Penafiel, segunda-feira, não deixou os estudantes iniciarem a retoma na tabela classificativa mas, ainda assim, o novo treinador da Briosa gostou do que viu. E essa confiança sente-se nas palavras do luvas pretas.Para consubstanciar o que de bom foi feito no reduto dos durienses, é necessário… vencer. Se possível, já amanhã, na receção ao Ac. Viseu. "O objetivo é vencer, claro. Nem podia ser de outra maneira. Quando se joga bem está-se sempre mais perto de ganhar. Frente ao Penafiel tomámos conta do jogo, tivemos mais posse de bola e conseguimos impor o nosso futebol. Podia ter caído para qualquer um dos lados mas infelizmente caiu para o lado do nosso adversário. Mas o caminho para conquistar pontos é este. Agora precisamos de dar continuidade e vencer o próximo jogo. Para tal, temos de ser uma equipa calma e serena. É assim que eu sinto o grupo. É preciso concretizar isso dentro de campo, conquistando pontos", sublinhou, na conferência de Imprensa deste sábado.Pela frente a Briosa terá um oponente forte, na opinião de Alves, e com um treinador também de qualidade. Mas o luvas pretas não quer desiludir em casa, pedido aos adeptos que estejam ao lado da equipa. "Sou um treinador muito confiante para amanhã. Do outro lado está uma pessoa de quem sou amigo, que é o Manuel Cajuda. Conhecemos bem o Ac. Viseu, sabemos que é um adversário que nos vai colocar dificuldades, mas nós sabemos o que queremos. Tenho a certeza que esta equipa vai dar muitas alegrias aos sócios e adeptos, a quem peço que tenham alguma paciência, que confiem naquilo que está a ser feito e que nos ajudem a crescer", salientou.Refira-se que Zé Castro, Djoussé e Hugo Almeida registaram melhoras nas respetivas condições físicas e integram a lista de convocados.