João Alves quer foco no V. Guimarães B

O jogo com o P. Ferreira, em que a Académica perdeu por 2-0, já faz parte do passado mas, ainda assim, em Coimbra não está esquecido. Os estudantes saíram com queixas da arbitragem, liderada por João Matos, e o técnico academista acredita mesmo que a história do jogo podia ter sido bem diferente."Já digeri porque já passou. A leitura do jogo é fácil. Equilibrado, com excelente 1.ª parte nossa e depois uma pessoa que desequilibrou que foi o árbitro", começou por defender João Alves, lembrando, depois, um "penálti escandaloso" que não foi marcado e que podia "ter mudado a história do jogo".Agora, o pensamento está no duelo de sábado com o V. Guimarães B. O Luvas Pretas deixa elogios ao adversário. "É uma equipa irreverente. Se estão no V. Guimarães tem de ser bons jogadores. Temos de estar no nosso máximo para ganharmos", frisou, garantindo, depois, que a Briosa continua na luta pela subida de divisão."Neste campeonato, todas as equipas ganham e perdem. Talvez a exceção seja o P. Ferreira que é a melhor equipa da prova. Depois são todas muito parecidas, o que faz com que percam pontos com muita facilidade. Será uma luta até final", frisou.O mercado de inverno trouxe duas ‘prendas’ ao técnico: Jonathan Toro e Femi Balogun. Dois reforços que agradam ao treinador. "Penso que vêm para acrescentar", adiantou, desvendando que o primeiro "está convocado" para o duelo deste sábado, tal como também acontece com Yuri, central que recuperou a tempo de ser incluído na lista.