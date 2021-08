João Carlos chega por empréstimo do Estoril

A Académica anunciou esta terça-feira a contratação, por empréstimo, do avançado brasileiro João Carlos, do Estoril Praia, da Liga Bwin, que terá a sua terceira experiência em clubes portugueses.

O clube da 2ª Liga salienta que o ponta de lança, de 26 anos, foi importante já esta época no Estoril Praia, com a obtenção do golo frente ao Nacional, que carimbou a passagem dos canarinhos à segunda fase da Allianz Cup.

"Estou muito feliz e tenho a certeza de que vou fazer muitos golos", disse João Carlos na rede social da Briosa, prometendo "dar tudo em campo".

Além do Estoril Praia, o avançado brasileiro já representou o Portimonense, igualmente da Liga Bwin.