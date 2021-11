João Carlos Pereira após desaire com FC Porto B: «Não quero ser um problema para o clube»

A derrota deste domingo, diante do FC Porto B (1-2) deixou a Académica numa posição ainda mais difícil no campeonato. No final do encontro, João Carlos Pereira, em resposta a, foi muito claro sobre o facto de não querer ser um problema para a Briosa."Tenho condições para fazer um trabalho de altíssima qualidade, seja aqui ou noutro lado qualquer. Quem contrata o João Carlos Pereira sabe que contrata alguém que vai tornar a equipa mais competente. É isso que estou a tentar fazer aqui, com os recursos que tenho. A partir do momento em que for um problema será fácil de resolver. Vim com uma missão, mas não quero nunca ser um problema para a instituição", sublinhou.Recorde-se que com esta derrota, a Académica soma apenas dois pontos em 11 jogos, estando, de forma destacada, no último lugar da Liga Sabseg.