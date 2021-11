João Carlos Pereira deixa comando da Académica

João Carlos Pereira já não é treinador da Académica. Após a derrota (1-2) com o FC Porto B, em jogo em atraso da 8ª jornada da Liga Sabseg - resultado que deixou a equipa de Coimbra mais enterrada no último lugar com apenas dois pontos -, foi o próprio técnico a anunciar a sua saída."É sabido que a minha ligação à Académica já é de longa data e está carregada de peso emocional.Dada a situação difícil e sobretudo por espírito de missão, aquando do convite para voltar a assumir o comando técnico da equipa, decidi orgulhosamente aceitar.No entanto, apesar do compromisso e empenho do grupo de trabalho, por diversas circunstâncias que não importa especificar, tomei a decisão de deixar o cargo de treinador do clube.Tenho total confiança no meu trabalho e da mesma forma que aceitei por espírito de missão, é também por isso que tenho plena convicção de que esta é a melhor decisão. Desejo vitalidade e sucesso à Associação Académica de Coimbra.