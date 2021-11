João Carlos Pereira: «Estava mais confortável em casa»

O momento, claro, é mau. A Académica segue no último lugar da Liga Sabseg, ainda sem qualquer vitória conquistada. Por tudo isto, João Carlos Pereira, técnico que após a 6.ª jornada substituiu Rui Borges no comando dos estudantes, sabe que a tarefa é difícil, mas recusa a ideia de arrependimento por ter aceite o desafio. "Não estou arrependido. Sabia que ia ser difícil, qualquer leigo saberia que a equipa não estava bem. Sei que estava mais confortável em casa, mas aceitei o desafio e os problemas que existiam e existem, passaram a ser os meus problemas também", assumiu o treinador, que vê na "forma como a equipa reagiu às adversidades do último jogo" um sinal de que o futuro pode ser melhor do que o presente.Sobre o jogo com o Casa Pia, este sábado, João Carlos Pereira admite que as duas equipas estão em momentos opostos. "O Casa Pia tem feito um campeonato muito bom, deu continuidade ao que foi feito na última temporada, o que no futebol é uma vantagem muito grande. Estamos em momentos antagónicos, mas vamos jogar as nossas chances neste jogo", sublinhou.Com vários jogadores em sub-rendimento, são esperadas alterações na equipa. O treinador admite mudanças, mas lembra que mudar muito não resulta no futebol. "São os jogadores que nos dão a indicação de que merecem ou não jogar. Quero pôr a nossa melhor equipa. Vai haver alterações, mas não acredito que mudando 5 ou 6 jogadores os problemas se resolvam", frisou.Tal como acontece com Soares, jogador que não tem constado na lista de convocados nas últimas semanas, também Zé Castro está indisponível para este encontro. Aliás, o tempo de paragem do capitão da Briosa pode ser bem mais longo do que se esperaria, uma vez que no último jogo o jogador saiu lesionado, com queixas no ombro esquerdo, havendo a possibilidade de ter que ser sujeito a uma intervenção cirúrgica. Se assim for, a recuperação pode levar Zé Castro a estar fora das opções nos próximos meses.