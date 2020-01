João Carlos Pereira: «Melhor do que cinco? Conseguir a sexta»

"O bom momento da Académica é para continuar!". Esta é a principal mensagem do discurso de João Carlos Pereira, técnico que acredita que os estudantes podem conquistar hoje, frente ao Estoril, a sexta vitória consecutiva para a 2ª Liga, algo que já não acontece desde a temporada 2001/02, ano da última subida de divisão da Briosa.

"As nossas expectativas são elevadas: queremos ganhar. Sabemos que o adversário tem muita qualidade, mas o nosso objetivo é discutir o resultado", defendeu o treinador, que não quer que o recorde seja o foco dos jogadores. "Os dados estatísticos valem o que valem. Nós estamos apenas focados na possibilidade de vencermos. Melhor do que conseguir cinco vitórias seguidas é conseguir a sexta", sublinhou.

Apesar do bom momento, João Carlos Pereira sabe que o caminho ainda é longo e que o objetivo da subida de divisão continua distante. "Continuamos a não depender apenas de nós. Nunca faltará ambição, mas temos de ter os pés no chão. Estamos a nove pontos dos dois primeiros e com muitas equipas à nossa frente", analisou.