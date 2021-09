João Carlos Pereira: «Olhamos para baixo e não vemos ninguém»  

João Carlos Pereira fez esta sexta-feira a antevisão do jogo da Taça de Portugal, amanhã, frente ao Alpendorada. O técnico, que faz a estreia no comando dos estudantes – assinou até final da época, após a demissão de Rui Borges -, afirmou estar "muito satisfeito" com o regresso a Coimbra, sem esconder, porém, o enorme desafio que tem pela frente. Antes disso, o treinador explicou porque aceitou o convite de Pedro Roxo.

"Sinto que o meu trabalho é valorizado na Académica e isso conta muito para mim. Venho, com o meu staff técnico, dar o melhor de mim mesmo. É um desafio gigante, o anterior já foi difícil, mas creio que este ainda é mais. É com muito agrado que estou de novo com este símbolo ao peito", começou por defender, antes de analisar o momento da equipa e os objetivos imediatos. "Espero que a equipa aumente o seu grau de compromisso e que coloquemos os interesses da equipa acima dos interesses individuais. Olhamos para baixo e não vemos ninguém. Por isso, só podemos melhorar. No momento, a preocupação principal é o próximo jogo. Queremos continuar na Taça e trabalhar sob uma vitória, algo que ainda nunca aconteceu esta temporada", sublinhou.

Segundo João Carlos Pereira, este não será um jogo fácil. "No futebol, qualquer equipa pode, num só jogo, ganhar a outra. O nosso adversário merece todo o nosso respeito, mas nós vamos com toda a ambição", frisou.

Sem dormir

Questionado por Record se analisou os jogos e erros da equipa no passado, ou se preferia começar do zero, o técnico foi esclarecedor. "Não gosto de começar do zero. Já papei todos os jogos mais do que uma vez. Acordo às três da manhã, porque não consigo dormir, e vou tomar notas e analisar jogadores um a um", atirou.

Para este encontro, João Carlos Pereira não pode contar com Guilherme, João Pedro, João Mário, Zé Castro e Fábio Fortes, todos lesionados, nem tão pouco com Mauro Caballero, por não estar ainda devidamente inscrito, nem com Ricardo Dias, castigado.