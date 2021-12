João Carlos testa positivo à Covid-19

O avançado da Académica João Carlos testou positivo à Covid-19 e falha a receção ao Trofense. O anúncio foi feito pelo treinador Pedro Duarte, na antevisão do jogo desta terça-feira, na qual o técnico garantiu que existem no plantel opções para colmatar a ausência do brasileiro.É que, para além João Carlos, também Dani não vai poder jogar, uma vez que teve em contacto como pessoas que testaram positivo, ainda que o seu resultado tenha sido negativo. Neste cenário, e com Fábio Fortes lesionado, sobra apenas Mauro Caballero como ponta-de-lança de raiz.