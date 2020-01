João Lameira reforça a Académica

João Lameira, ex-U. Leiria, assinou esta sexta-feira contrato com a Académica até 2021.





Formado no Sporting e no FC Porto, o jovem, de 20 anos, disputou esta época 18 jogos no Campeonato de Portugal, com a camisola dos leirienses, antes de se mudar para Coimbra. Sublinhe-se, a propósito, que Lameira é internacional sub-17, tendo vencido o europeu da categoria em 2016.Noutro âmbito, a Briosa inscreveu ainda o defesa central Afonso Peixoto na Liga, aumentando as soluções de João Carlos Pereira para este setor.