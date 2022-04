João Marques candidato ao Conselho Académico

João Marques será o principal rosto de uma lista concorrente ao Conselho Académico, nas próximas eleições do dia 15 de maio, devendo formalizar a candidatura este sábado, sob o lema "Humanizar a Académica".Contactado por, João Marques refere que é necessário acabar com o clima de guerra civil na Briosa. "Esta é uma lista de pessoas que quer dizer presente, numa altura muito difícil para a Académica. Queremos acabar com o clima de guerra civil, porque é preciso uma Académica unida e em que todos caminham no mesmo sentido. Estamos disponíveis para ajudar seja qual for o modelo de gestão que vier a ser definido para o futuro da instituição", sublinhou.A pouco mais de 24 horas do limite para a entrega de listas, ainda não é conhecido nenhum candidato à Direção da Briosa. "Numa altura tão crucial para a Académica, espero que os egos sejam postos de lado e que se ponha a Briosa em primeiro lugar", defende João Marques.