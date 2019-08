João Mendes é reforço dos estudantes. Emprestado pelo Tondela, o médio já está em Coimbra e já participou, na manhã desta 3.ª feira, no primeiro treino da semana, que marcou o início da preparação da equipa com vista à deslocação de domingo, a Mafra.





Sem espaço na equipa de Natxo, técnico da formação beirã, João Mendes tenta, desta forma, jogar com maior regularidade, chegando a Coimbra com o objetivo de ajudar a equipa a lutar pela subida de divisão.Com 24 anos, João Mendes tem no curriculum passagens por Gondomar, Gouveua, Nogueirense, Operário, Oliveirense e Tondela, tendo feito formação no Leixões.