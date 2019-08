João Mendes oficializado na Académica

O médio João Mendes, de 24 anos, vai jogar esta época na Académica por empréstimo do Tondela, anunciou esta sexta-feira o clube da 2.ª Liga nas redes socais.





O jogador formado no Leixões já treina na Briosa desde terça-feira e é mais uma opção para o setor intermediário do conjunto liderado por César Peixoto, depois da saída do médio Reko.Segundo a Académica, João Mendes tem a particularidade de ser filho do antigo avançado Mendes, que vestiu a camisola dos estudantes na temporada 1991/92.