João Pedro assina pelo Apoel

João Pedro já não é jogador da Académica. O lateral-direito, de 35 anos, rescindiu esta terça-feira contrato com a Briosa e está com viagem marcada para o Chipre, onde vai jogar no Apoel.Titular na formação estudantil, João Pedro alinhou em 16 jogos com a camisola da Académica. Agora, prepara-se para regressar ao Chipre, país onde jogou entre 2015 e 2021, ao serviço do Apollon Limassol. Ao que Record apurou, o jogador assinou um contrato válido até final da temporada, havendo, porém, a convicção de que a ligação possa ser prolongada por mais tempo.