João Traquina, jogador da Académica, relativizou a pesada derrota com o Benfica, sublinhando que o plantel ainda está em construção."Devemos desvalorizar o resultado, porque é um jogo de pré-época. O que interessa é entender as ideias do míster e adquirir a melhor forma física. Ainda há muito para trabalhar", referiu o jogador."O plantel sofreu uma revolução muito grande e ainda faltam muitos jogadores", concluiu.