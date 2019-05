Joaquim Reis pede explicações a Roxo

Um dia depois de Pedro Roxo ter apresentado a sua lista e de ter dito que tem uma "solução para tornar a Académica sustentada, forte e que possa estar no lugar que merece", Joaquim Reis, adversário de Roxo nas próximas eleições, pediu que o atual presidente explique em que consiste, de facto, esse projeto.

"Ontem, na apresentação da Lista C, foi veiculado que haveria um novo modelo de gestão para a Académica que não passa pelo atual. Essa parte foi dita de forma clara, mas, dada a ausência de qualquer informação adicional, todos os sócios da Académica ficaram sem saber os termos e as condições do dito novo modelo que, também ficou claro, está bem definido e no segredo de alguns", frisou Joaquim Reis, defendendo, depois, que o opositor está a esconder o jogo.

"Temos estado na expectativa, ao longo dos últimos meses, de ouvir uma confirmação ou um desmentido público das notícias que têm sido veiculadas na Comunicação Social porque tratando-se de uma matéria estruturante para a Académica, entendemos que é fundamental saber se há compromissos com entidades externas que colocam em causa o futuro do nosso clube. Está muito claro para nós, neste momento, que a Lista C procura adiar este assunto, fugindo ao esclarecimento dos sócios e prejudicando de forma planeada, a verdade das eleições", frisou, na mesma conferência de imprensa.