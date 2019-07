Joel Ferreira ainda sem colocação

Joel Ferreira terminou contrato com a Académica e, por esta altura, ainda procura colocação. O lateral-esquerdo português, de 27 anos, realizou 19 jogos oficiais pela Briosa em 2018/19, mas, terminado o vínculo que havia assinado com a duração de uma época, acabou por deixar o clube em definitivo. Agora pode assinar a custo zero por qualquer outro emblema.





Formado no FC Porto, Joel Ferreira somou ainda passagens por Gondomar, Mafra e Estoril. Foi ao serviço do emblema da Linha que realizou 42 jogos na 1ª Liga em 2016/17 e 2017/18.