Jogadores da Académica recusam-se a treinar

Os jogadores da Académica recusaram-se a treinar esta quarta-feira, apurou. O plantel da Briosa reivindica melhores condições de trabalho.A equipa técnica está solidária com os jogadores.O plantel está, neste momento, ainda na Academia Briosa XXI. Segundo informações recolhidas pelo nosso jornal, o plantel orientado por César Peixoto recusou-se inicialmente a treinar, de que forma fosse, uma forma de protestar contra a falta de condições do relvado da academia e falta de material no departamento médico, mas acabou por fazer trabalho de ginásio.Recorde-se que o próximo jogo da Académica está agendado para domingo, dia 3, às 17h15, em casa do Varzim, encontro da 9.ª jornada da 2.ª Liga.