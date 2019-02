Jonathan Toro: «Este é um clube com muita história»

Chegou há pouco mais de uma semana a Coimbra, tempo que parece, porém, ser já suficiente para que Jonathan Toro sinta o peso da camisola da Briosa. Esta é a convicção do hondurenho, de 22 anos, que acredita também ainda haver tempo para sonhar com a subida de divisão."Foi o Huesca, clube com o qual tenho contrato, que decidiu a minha vinda para Coimbra, para além da minha vontade em vir. A Académica está numa posição melhor na tabela classificativa [n.d.r.: em comparação com o Varzim, anterior clube de Toro], é um clube com muita história e com um nome diferente. Estou aqui para ajudar a equipa a atingir os seus objetivos", frisou, mostrando-se preparado para a estreia com a camisola dos estudantes."Estou preparado e com muita vontade de jogar. A decisão é do míster, claro, mas quero muito ajudar e fazer a minha estreia", sublinhou, ainda antes de elogiar o Benfica B, próximo adversário da formação de Coimbra. "Trata-se de uma equipa com muita qualidade, que tem jogadores que podiam jogar na equipa principal", defendeu o dianteiro, que esta época apontou oito golos pelo Varzim.