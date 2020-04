Ki de saída da Académica

A Académica anunciou ao final da noite desta terça-feira a rescisão com o médio sul-coreano Ki. No comunicado, a Briosa refere que "a cessação do contrato foi acertada após o pedido expresso do atleta, devido a razões pessoais e familiares que exigiam a presença do mesmo junto da sua família".





Para trás ficam 68 jogos e dois golos marcados pela equipa principal.