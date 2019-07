Leandro Silva otimista no regresso a Coimbra

Leandro Silva está de volta a Académica depois de ter atuado na Briosa entre 2015 e 2017, o médio esteve no Chipre, ao serviço do AEL Limassol, clube que agora o cedeu, por empréstimo, aos estudantes. Tal como Record já tinha noticiado, o jogador, de 25 anos, assinou um contrato válido por uma temporada.





"Sinto-me bastante feliz por estar de regresso a uma casa que conheço bem, que me marcou imenso e que me ajudou a jogar na 1.ª Liga. Desde que sai de Coimbra nunca escondi que, tal como tenho o meu nome ligado à descida de divisão, também quero tê-lo ligado à subida. O Objetivo passa por encarar cada jogo como uma final e entrar sempre para ganhar. A 2.ª Liga é muito competitiva, mas estaremos lá para lutar pela subida", frisou Leandro Silva, agradecendo, depois, ao presidente Pedro Roxo."Houve vontade minha e do presidente da Académica. Agradeço-lhe o esforço que ele fez. A minha vontade prevaleceu e estou bastante feliz por estar de regresso", atirou o médio, que no início da próxima semana já deve estar à disposição do treinador César Peixoto.