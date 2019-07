Leandro Silva regressa à Académica duas épocas depois

O médio Leandro Silva, de 25 anos, vai jogar na próxima época na Académica, equipa na qual jogou na temporada 2015/2016 e em 2016/2017, anunciou esta sexta-feira o clube da 2.ª Liga.O jogador chega por cedência dos cipriotas do AEL Limassol, clube em que atuou nas duas últimas épocas, a primeira por empréstimo do FC Porto.Formado nos dragões, Leandro Silva é o quarto reforço da briosa para a nova época, depois das contratações dos defesas-centrais Matheus Mancini (brasileiro), ex-Atlético Mineiro, e Silvério, ex-Varzim, e do lateral Sérgio Conceição, filho do treinador do FC Porto.A Académica, que iniciou os treinos de preparação da nova época na segunda-feira, tem agendado um jogo de preparação com o Benfica, no dia 13 (sábado), às 20:15, no Estádio Cidade de Coimbra, numa partida a contar para a Taça Hospital da Luz.