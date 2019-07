Leandro Silva vai assinar pela Briosa

Leandro Silva, de 25 anos, está de regresso a Coimbra. Ao que Record apurou, o médio, que já vestiu a camisola dos estudantes entre 2015 e 2017, vai assinar esta quinta-feira um contrato válido até final da temporada, por empréstimo do AEL Limassol, do Chipre.





O regresso de Leandro Silva a Coimbra é o consumar de um desejo antigo, tanto do clube como do jogador, que nunca escondeu o anseio de voltar à Briosa.Formado no FC Porto, Leandro Silva representou, para além da Académica, o P. Ferreira, antes de rumar ao Chipre.