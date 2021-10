Liga informa que Académica regularizou comprovativos salariais

A Académica "cumpriu a obrigação de demonstrar a inexistência de dívidas salariais a jogadores e treinadores, referentes aos meses de maio a agosto", informou este sábado a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).

A comunicação foi avançada 12 dias depois de a LPFP ter informado, a 20 de setembro, que Académica, da Liga Sabseg, e Boavista, da Liga Bwin, tinham as suas situações por comprovar, concedendo aos clubes 15 dias para regularizarem a situação.

O primeiro foi o Boavista, que três dias depois, ainda a 23 de setembro, foi dado como 'cumpridor' em comunicado da Liga, informando que nesse sentido todos os clubes do principal escalão estavam em "rigoroso cumprimento".

Já este sábado, foi a vez da situação da Académica ser dada como "regularizada", fazendo também, segundo a LPFP, com que todos os clubes do segundo escalão do futebol português "tenham demonstrado o rigoroso cumprimento das suas obrigações salariais, dentro dos prazos regulamentados".