Maior aposta na formação na Académica

Com o acordo com Rui Borges alcançado – o técnico deve assinar a renovação nos próximos dias –, a atenção da direção da Académica volta-se para outros dossiês, com a reformulação do plantel à cabeça. Além da definição criteriosa dos alvos a contratar e a renovar, a intenção é aproveitar a boa época feita pela equipa sub-23, o que pode fazer com que alguns dos jogadores orientados por Miguel Carvalho tenham uma oportunidade na equipa principal.

Os médios Pedro Pinho e Vasco Gomes lideram uma lista de possíveis ‘reforços internos’, que inclui ainda o lateral-direito André Santos e os extremos Costinha, Leandro e Rafinha. A aposta na formação é também uma saída para as dificuldades financeiras.