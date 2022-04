Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Maló de Abreu: «Académica bateu no fundo mas vai reerguer-se» A histórica e cada vez mais iminente queda na Liga 3 e as próximas eleições, marcadas para dia 15 de maio, estão no topo das preocupações de Maló de Abreu, presidente da Mesa da Assembleia-Geral dos estudantes





• Foto: Bruno Teixeira Pires