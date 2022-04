Maló de Abreu e o futuro da Académica: «Só é derrotado quem não se levanta»

Maló de Abreu, presidente da Mesa da Assembleia-Geral da Académica, falou este sábado aos jornalistas para pedir que os sócios da Briosa participem em massa no próximo ato eleitoral, marcado para 15 de maio.

"Queremos a maior participação possível dos sócios neste momento ímpar da vida da Académica", começou por dizer, referindo, depois, que as eleições foram marcadas para o "primeiro dia em que era possível a sua realização, para permitir tempo para que a nova direção possa preparar o futuro da Académica".

Para Maló de Abreu, a Académica "está tombada", mas tem condições de se reerguer. "Que estas eleições seja o golpe de asa necessário para que nos possamos reerguer. Só é derrotado quem não se levanta. Não é uma derrota que nos mata", frisou, afirmando, também, que não será candidata a qualquer órgão social no futuro. "Há um momento para que as coisas aconteçam. Tendo perdido, temos que por a viola no saco. Este já não é momento. Tem a ver com a minha vida, pelo facto das minhas responsabilidades na Assembleia da República e como deputado", sublinhou.

O líder máximo dos estudantes falou também sobre a sua relação com Pedro Roxo e se este tem condições para continuar à frente da direção da Briosa. "Pedro Roxo? Tenho com o presidente as melhores relações. Encontrei nele sempre um ser humano fantástico. É um academista decente. Só tenho a dizer bem. Se tem condições? Cabe-lhe a ele e à atual direção saber se tem força e capacidade para um projeto ambicioso. Não vale a pena fazer mais do mesmo, é preciso dar a volta", atirou.