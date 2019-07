Mancha Negra demarca-se dos desacatos ocorridos no Académica-Benfica

A Mancha Negra, claque da Académica, demarcou-se dos incidentes ocorridos no sábado na partida com o Benfica, do qual resultaram um ferido. Em comunicado, o grupo de adeptos da Briosa sublinha que "a única coisa que fez no jogo foi apoiar a Académica desde o primeiro ao último minuto de jogo" e negou responsabilidades nos confrontos.

Leia o comunicado na íntegra:

"A Mancha Negra vem por este meio demarcar-se dos incidentes que se sucederam ontem, durante o jogo entre a Associação Académica de Coimbra e o Sport Lisboa e Benfica, lamentar que as famílias se tenham sentido inseguras num espectáculo de futebol e lamentar também o ferido que resultou dos incidentes, já contactado por nós com o desejo de rápidas melhoras.

A Mancha Negra continua e continuará a reger-se pelos valores da claque desde 1985, viver para apoiar a Académica, alimentar constantemente o espírito de grupo, a amizade entre os seus elementos e fazer novas amizades com outros grupos de adeptos.

A única coisa que a Mancha Negra fez no jogo foi apoiar a Académica desde o primeiro ao último minuto de jogo, com a consistência, a alegria e amizade que nos caracterizam, seja qual for o resultado. Deste modo, repudiamos as notícias de alguns órgãos de comunicação social, que se referem à "claque da Académica" como responsável, sendo que, segundo nosso conhecimento, a Mancha Negra é a única claque oficial da Associação Académica de Coimbra."

