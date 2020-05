Mancha Negra em nova ação solidária

Depois de terem entregue no Hospital dos Covões material de proteção individual aos profissionais de saúde que, por estes dias, estão na linha da frente na luta contra a COVID-19, a claque Mancha Negra está a realizar uma recolha de alimentos, produtos de higiene e de prevenção, para entregar à população mais afetada pelas consequências da pandemia.





Assim, todos os interessados em colaborar com esta iniciativa podem deixar o seu contributo na sede da claque, às segundas, quartas ou sextas-feiras, entre as 18h00 e as 20h00.