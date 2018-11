Mancha Negra festeja 131 anos de Académica

O 31.º minuto do jogo entre a Académica e o Ac. Viseu foi o momento aproveitado pela Mancha Negra para parabenizar a Associação Académica de Coimbra, que no passado sábado cumpriu o seu 131.º aniversário.A claque academista, ainda com o encontro a zero, mostrou uma tarja onde se podia ler: «131 anos de História abrilhantados desde 1985", em alusão ao ano em que o grupo de apoio à Briosa foi criado. Depois disso, os adeptos presentes no estádio juntaram-se para cantar os parabéns à ‘Velha Senhora’ do futebol português.