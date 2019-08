Mancha Negra solidária com Ricardo

A claque da Académica não esquece Ricardo, guardião do Chaves que esta semana tornou público um problema oncológico que o obrigou a retirar-se temporariamente dos relvados.O ex-jogador da Briosa, que em 2012 conquistou a Taça de Portugal com a camisola dos estudantes, foi lembrado durante o, precisamente contra a formação flaviense. Aos 12 minutos do jogo, número usado pelo guarda-redes, de 36 anos, a Mancha Negra levantou bem alto duas tarjas, onde se lia "Ricardo, o carinho que te guardamos ajudar-te-á na vitória".Também os jogadores da Académica não perderam a oportunidade para transmitir uma força extra ao guardião, entrando em campo com uma camisola com a expressão "Força Ricardo".