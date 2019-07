Mantilla é reforço da Académica

Daniel Mantilla é o novo jogador da Briosa. O colombiano, de 22 anos, foi a surpresa preparada pelo clube para a festa de apresentação oficial aos adeptos, que na noite desta segunda-feira juntou várias centenas de adeptos na Praça 8 de Maio, em Coimbra.





Proveniente do Patriotas, clube colombiano pelo qual fez, este ano, 15 jogos e marcou 1 golo, Mantilla chega a Coimbra para reforçar as alas dos estudantes. No ano passado também conta com um golo no curriculum, mas marcado ao serviço do Leones FC, clube pelo qual fez 19 jogos.Com a chegada de Mantilla, sobe para 11 o número de reforços para 2019/2020. Daniel Azevedo (ex-Benfica), Silvério (ex-Varzim), Cerqueira (ex-Nacional), Matheus Mancini (ex-At. Mineiro, do Brasil), Barnes Osei (ex-P. Ferreira), Leandro Silva (ex-AEL Limassol, do Chipre), André Claro (ex-Boavista), Filipe Chaby (ex-Estoril), Tiago Pereira (ex-Braga) e Sérgio Conceição (ex-Chaves Satélite) são os restantes elementos novos do plantel às ordens de César Peixoto.