Mauro Caballero reforça ataque da Académica

Mauro Caballero é reforço da Briosa. Tal como Record avançou na terça-feira, o paraguaio, de 26 anos, estava bem posicionado para aumentar as soluções na frente-de-ataque da Académica, algo que foi confirmado esta quarta-feira.





O facto de já ter rescindido com o Arouca e ser, por isso, um jogador livre, deu tempo à direção da Briosa para fechar o acordo.Para além de ter atuado no Arouca, Caballero representou, em Portugal, o FC Porto B, o Penafiel e o Aves. Entre 2017 e 2020, o atacante esteve no Chile, tendo defendido as cores do Palestino, San Luis de quillota e Unión Española.