Mika renova com a Académica por mais uma época

A Académica anunciou esta sexta-feira que chegou a acordo com Mika para a renovação do contrato do guarda-redes português por mais uma temporada.





O guardião luso, de 30 anos, está vinculado aos estudantes desde a época 2019/20, tendo já somado 57 jogos pela Briosa desde então. Em declarações aos meios do clube, o jogador mostrou-se satisfeito pela extensão do vínculo."Na Académica sinto-me bem, feliz e motivado para conquistar objetivos pessoais e coletivos! Obrigado por continuarem a acreditar no meu trabalho", garantiu.