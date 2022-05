Movimento 'Reerguer a Académica' apresenta manifesto

Um grupo de associados da Académica criou o movimento 'Reerguer a Académica, Sempre Briosa', lançando um manifesto, no qual demonstram preocupação em relação ao passado, lançando também bases para que o futuro da instituição seja melhor do que o presente.Assim, e tal como Eugénio Leite, rosto deste movimento, já tinha assumido ao Record, mais do que abordar este ato eleitoral, este movimento pretende repensar a Académica."Conscientes do enorme desafio e futuro incerto que se perspectiva, caso se legitime a continuidade de gestões irresponsáveis que nos conduziram ao atual cenário, o movimento "Reerguer a Académica, Sempre Briosa", juntou um grupo de pessoas afetas à instituição, movidas por uma paixão frenética ao clube, que face ao preocupante momento que atravessa, estão disponíveis para, mais que pensar, AGIR em nome da Académica e acima de tudo servir os reais interesses da AAC/OAF, profissionalizando o clube em todas as suas áreas, por uma Académica mais sustentável", pode ler-se no manifesto, ao qual o Record teve acesso. O documento, que apresenta ainda um programa para 'salvar' a Briosa, aborda a necessidade da realização de uma auditoria, uma reestruturação a nível da estrutura, a reformulação da gestão de futebol, a necessidade de apostar no marketing e comunicação e a questão relacionada com a responsabilidade social.Contactado por, Eugénio Leite afirmou, novamente, que não está nada preocupado com o ato eleitoral. "Vamos reunir com um grande grupo de gestão desportiva. Se podemos juntar-nos a um dos candidatos? Nem pensar. Fora de questão. Não queremos nada do passado. Não fazemos batalhas do passado. A nós só nos interessa o passado histórico da Académica", atirou.