O mercado da Académia: Sualehe, Christian e um avançado

A Académica esteve bastante ativa na reta final do mercado de transferências. Depois de na véspera ter assegurado a contratação do defesa-central Pedro Justiniano, esta terça-feira foi a vez de chegar a acordo com o lateral-esquerdo David Sualehe, cedido pelo Paços de Ferreira, e com o médio Christian, que chega a Coimbra depois de no ano passado ter atuado no Casa Pia. Apesar deste reforço da equipa, as novidades para Rui Borges podem não ficar por aqui.





Ao queapurou, há uma clara intenção da direção presidida por Pedro Roxo em reforçar o setor ofensivo, com a contratação de mais um ponta-de-lança. Em cima da mesa está a possibilidade de chegar um jogador brasileiro, ainda que outros nomes – como o caso de Mauro Caballero, que se desvinculou do Arouca – também estão a ser considerados. Apesar desta necessidade, o técnico pode ter que esperar mais uns dias, uma vez que a solução pode ser encontrada entre os jogadores sem contrato e que, por isso, podem assinar fora desta janela de contratações.