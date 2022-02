Pedro Duarte: «A partir de agora todos os jogos são finais»

A vitória do passado domingo, diante do Leixões, por 1-0, aumentou a confiança e o otimismo da Briosa para o resto do campeonato. Agora, segundo Pedro Duarte, o objetivo só pode ser um: ganhar ao Farense."A partir de agora, todos os jogos são finais. É assim que os temos de encarar. Fizemo-lo no domingo, contra o Leixões, e queremos agora, diante de um concorrente direto, dar seguimento ao que fizemos em termos de exibição e resultado", frisou o técnico academista, que teve também a oportunidade de lançar um olhar sobre o fecho do mercado de transferência, com a Académica a contratar, no último dia, Jorge Fellipe (ex-Lion City, de Singapura) e Agustin Ale (ex-Olímpia, do Paraguai), dois defesas-centrais."Sabemos que a situação ideal era termos logo no dia 1 de janeiro reforços para poderem jogar, algo que não foi possível. Ainda assim, estamos satisfeitos por não termos reforçado de acordo com as nossas necessidades, alargando o leque de opções", defendeu.Por ser um jogo em atraso da 17.ª jornada, os reforços inscritos após a data em que o encontro se devia ter realizado não poderão jogar. Assim, Pedro Duarte não poderá contar com Kalindi, João Diogo e Luís Aurélio, nem tão pouco com os dois jogadores contratados no último dia de mercado, algo que, claro, limita a estratégia. Nada que, porém, retire confiança ao treinador dos estudantes. "Sabíamos que ao adiarmos o jogo era algo que podia acontecer. Estou certo de que nos vamos apresentar em condições de disputar o jogo e discutir os 3 pontos", sublinhou.